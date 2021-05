Projeto Latinidades Pretas promove cerimônia da 2ª edição nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: LatinidadesPretas/ Divulgação)

O projeto Latinidades Pretas promove a segunda edição em 2021, que prestigia a cultura preta e indígena em toda a América Latina. A web premiação deste ano será focada na comunidade LGBTQIA+ e a cerimônia ocorrerá no formato on-line, com transmissão pelo canal oficial no YouTube, às 20h, em 17 de maio.

Com mais de 700 inscrições para a nova etapa do evento, na próxima segunda-feira (17) serão anunciados os 100 candidatos selecionados. A premiação será conduzida pela apresentadora e podcaster Bielo Pereira e a atriz Tainá Cary, ao lado da comunicadora Naomy Cary. O programa também conta com a presença do multiartista e dragqueen Silvetty Montilla, grande estrela da noite LGBTQIA+ brasileira, assim como a do coletivo AfroBapho, formado por jovens negros LGBTIA+ da periferia de Salvador.

Na parte musical, o evento convida o trio As Baías, formado por Assucena Assucena, Raquel Virgínia e Rafael Acerb. Também embala a trilha sonora da premiação, a Dama do Pagode Alana Sara, trazendo o pagodão baiano. Por fim, a ativista, atriz e slammer Gabriela Grigolom completa a lista de convidados especiais da noite.

O Latinidades Pretas nasceu a partir da parceria entre o Instituto Afrolatinas e o Instituto Feira Preta, diante da emergência econômica resultante da covid-19 em 2020. A primeira edição do projeto foi especial para mulheres negras. Já a segunda edição do projeto direciona o olhar especialmente para artistas negras e indígenas da comunidade LGBTQIA+ em toda a América Latina.

De acordo com a proposta divulgada, o intuito é firmar um compromisso com as vidas, a memória, a história e a proteção do vasto patrimônio cultural imaterial dessa população, assim como gerar renda e dar suporte a empreendedores e empreendedoras em suas trajetórias e negócios dentro da cadeia produtiva da cultura.

Serviço

2ª Edição do Latinidades Pretas - 2021

Por meio do canal oficial do projeto no YouTube. Na próxima segunda-feira (17/5), às 20h. A cerimônia on-line da premiação revela os 100 candidatos selecionados para compor o projeto.