CB Correio Braziliense

(crédito: Kyle Kaplan/Amazon Studios/Divulgação)

Os dez episódios da minissérie The underground railroad chegam à plataforma de streaming Amazon Prime Video nesta sexta-feira (14/5). A produção, que tem a escravidão como ponto central, é baseada no romance homônimo de Colson Whitehead, vencedor do prêmio Pulitzer de 2017.

A trama narra a história de Cora, interpretada pela atriz Thuso Mbedu, uma escrava que, mesmo após fugir de uma plantação de algodão na Geórgia, continua sob ameaça constante. Ridgeway, protagonizado pelo ator Joel Edgerton, é um “caçador de escravos" que procura capturá-la.

Uma das principais apostas para a próxima temporada de premiações, a série é assinada por Barry Jenkins, vencedor do Oscar de 2017 por Moonlight: Sob a luz do luar e diretor de Se a rua Beale falasse.





No livro, Colson Whitehead desenha uma narrativa realista fantástica na qual uma rede de pessoas ajuda escravos a escaparam da opressão e da violência. Eles conseguem fugir por meio de uma intricada rede de ferrovias que atravessam os Estados Unidos. Na série da Amazon, cada capítulo leva o nome de um estado americano, uma indicação de onde estão os escravos.