Streaming: Qual canal vale mais a pena? Veja serviços, benefícios e custos

MA Mariana Araújo*

(crédito: ALASTAIR PIKE)

Devido a pandemia do novo coronavírus e as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial da saúde (OMS), a ida aos cinemas teve de ser pausada, mas o tempo de consumo de filmes, vídeos, novelas e séries aumentou em 20%, segundo pesquisa do Cuponation. O resultado é a popularização dos serviços de streaming, que cada vez mais dominam nosso cotidiano de entretenimento.

Para facilitar a escolha do melhor serviço disponível, o Correio fez uma lista com os benefícios de cada um. A lista conta com as plataformas de maior desempenho no Market Share do streaming no Brasil.

Neste comparativo, é possível perceber a estabilidade nos serviços da HBO Globo Play e Telecine. Netflix e Amazon vídeo tiveram queda de 1% e a Disney +, que foi lançada no Brasil em novembro 2020, teve aumento de 4% de adesão do serviço.

Valores

Para listagem de valores do mais barato para o mais caro, foram considerados os preços dos planos básicos de cada serviço. A consulta foi feita nos canais oficiais de cada site, podendo sofrer alterações de acordo com cada plataforma.

O que cada plataforma oferece

Cada plataforma oferece benefícios que podem ser consultados em seus canais oficiais. A quantidade de títulos presentes foram obtidas através do JustWatch até o fechamento desta matéria, podendo ter alterações nos números de títulos.

Netflix

Com mais de 4.000 títulos que são atualizados constantemente, entre eles estão os "Originais Netflix" produzidos e distribuídos pela empresa.

A Netflix oferece três planos, o Básico por R$ 21,90 por mês, sendo que o plano é para 1 aparelho por vez e com vídeos em qualidade SD (480p). O Padrão é R$ 32,90 por mês, com qualidade Full HD (1080p) e possibilidade de 2 aparelhos com acesso simultâneo. O ultimo plano, Premium, tem o valor de R$ 45,90 por mês, com qualidade de vídeo Ultra hD (4K) e acesso de 4 aparelhos simultâneos com a possibilidade de assistir offline.

Amazon Vídeo

A Amazon Vídeo faz parte do pacote Amazon prime, que custa R$ 9,90 por mês, entre seus benefícios estão frete gratuito nas compras realizadas no site, acesso ao aplicativo Amazon music que oferece mais de 2 milhões de musicas e o serviço de streaming Amazon vídeo que conta com 3.502 títulos com a possibilidade de assistir offline.

O serviço ainda oferece a opção Prime Vídeo Channels, para a adição de canais ao pacote. Ao todo são seis canais disponíveis tem a possibilidade de teste de sete dias grátis e após o prazo de teste, o valor do canal é cobrado junto ao valor inicial. As opções são Starz Play (R$ 14,90 por mês); Paramount plus (R$ 19,90 por mês); MGM (R$ 14,90 por mês); Looke (R$ 16,90 por mês); Noggin/Nick Junior (R$ 9,50 por mês) e Love Nature (R$ 9,90 por mês).

Com o Vídeo Channels, o catálogo do serviço aumenta, afim de comparação, o serviço básico (R$ 9,90) com a adição do canal Looke (16,90), somam 7.789 títulos pelo valor total de R$ 26,80 por mês com todos os benefícios prime.

Disney+

Com 1.006 títulos, podendo transitar entre as produções da Disney, Pixar, Marvel, universo Star Wars ou National Geographic, a plataforma oferece o plano mensal de R$ 27,90 por mês ou o plano anual R$ 279,90 (Sendo em pagamentos à vista e com possibilidade de encargos e impostos). O plano inclui o uso simultâneo de 4 telas em 4k, com a possibilidade de assistir os títulos offline.

A plataforma tem previsão de estreia do Star plus, que conta com as produções de classificação indicativa superior a 16 anos. O lançamento está previsto para o dia 31 de novembro deste ano.

Globo Play + Telecine

A globo play sozinha contava com 251 títulos mais o acompanhamento do pay per view, nas edições do reality Big Brother Brasil. Com a junção do Telecine, o combo passa a ter 2.167 títulos mais a adição de 19 canais exclusivos.

No site oficial estão disponíveis apenas os pacotes Globo play e Telecine e Globo play e Telecine + Canais. O pacote mensal do combo Globo play e Telecine, sai por R$ 49,90 com os benefícios de lançamento exclusivo do cinema, séries originais e novelas, 3 telas por vez e 5 dispositivos no Telecine, 2 familiares no Globoplay e meia entrada no Kinoplex e no UCI pelo ingresso.com.

Já o pacote Globo play e Telecine + Canais, custa R$ 74,90 por mês, tendo a adição dos benefícios de 19 canais ao vivo (Sport TV, futura, Multi Show, Globo News, Viva, GNT, Studio Universal, Gloob, Gloobinho, MegaPix, Globosat, Syfy, canal Off e Bis) e 5 telas por vez com 4 familiares no Globo Play.

Telecine Play

Para aqueles que passam horas procurando um filme, a Telecine Play oferece o serviço de curadoria feito por especialistas no assunto, além de oferecer também 1.916 títulos cinelists, making-of e entrevistas exclusivas com diretores e atrizes.

O plano custa R$ 37,90 por mês com os benefícios de meia entrada no Kinoplex e no UCI pelo ingresso.com, 3 telas por vez e 5 dispositivos cadastrados e os lançamentos dos grandes estúdios. Ainda é possível assinar os combos Globo play e Telecine e Globo play e Telecine + Canais.

Além do serviço de streaming e dos combos com a Globo Play, a empresa ainda oferece a 6 canais Telecine: Premium, Pipoca, Action, Fun, Touch e Cult. A contratação e consulta de valores é feita diretamente com a sua operadora de TV por assinatura.

HBO Go

O serviço ofertado pelo HBO é contratado através das operadoras de TV, sofrendo alterações de valor conforme operadora e localização. A plataforma conta com 2.136 títulos, com séries próprias, últimos filmes blockbuster, documentários, especiais e programação infantil.

Em consulta com as operadoras de TV por assinatura, Claro, Sky e Oi, e pelo serviço de assinatura pelo Mercado Livre, os preços são. Claro R$ 34,90 adicional ao pacote de assinatura, Sky R$ 19,90 adicional ao pacote de assinatura, Oi o canal está incluso apenas no pacote Oi Play Top, por R$ 34,90 por mês. No Mercado Livre o valor da assinatura mensal é de R$ 34,90, ganhando desconto de até 45% off através do Mercado Pontos (programa de pontos por compra no site).

Claro vídeo

O serviço de vídeo ofertado pela Claro, conta com 3.885 títulos, podendo ser adquirido por R$ 19,90 por mês. Clientes dos planos Claro pós-pago, Controle e pré-pago, tem o serviço incluso no plano adquirido. O serviço ainda oferece a possibilidade de aluguel por 24h de títulos avulsos do catalogo, por R$ 6,90 e lançamentos por R$ 14,90.

A Clarovideo oferece a possibilidade de acesso de 5 equipamentos simultâneos (somente equipamentos previamente cadastrados), e a disponibilidade de R$ 450,00 reais de créditos para uso de aluguel avulso (sendo cobrado taxa caso o valor de crédito seja ultrapassado).

O acesso a plataforma em tablets e celulares está disponível pelos sistemas operacionais IOS e Android e para acesso ao CLAROVIDEO através do computador/laptop, deve ser feito através do plug-in Silverlight, da Microsoft©.

Nos termos de concessão da plataforma, está previsto a cobrança adicional pelo trafego excedente dos dados moveis.

*Estagiária sob supervisão de