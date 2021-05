MC Kevin morre após cair de 11º andar de hotel; funkeiro tinha 23 anos

RN Ronayre Nunes

MC Kevin - (crédito: Reprodução/Instagram)

O funkeiro MC Kevin, apelido de Kevin Nascimento Bueno, morreu neste domingo (16/5) após cair do 11º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela Secretária de Saúde da capital carioca ao portal G1.



Após a queda, o artista chegou a ser socorrido. Por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Kevin até o hospital Miguel Couto, na Zona Sul. Ele estava em estado gravíssimo.

A 16ª delegacia de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro investiga o caso.





















Horas antes

Pelos stories, ainda na madrugada deste sábado (15/5), a última interação que Kevin teve com os fãs foi de uma forma leve e descontraída. O artista estava deitado em uma cama se preparando para um show: “E ai, família. Tô aqui na Barra, né? Partiu show”, disse. Em outro story, Kevin interage com a mulher, elogiando sua roupa.

O funkeiro casou-se com a advogada Deolane Bezerra, há duas semanas. Também pelas redes sociais, ele celebrou a união.

Carreira

Em plena ascensão, Kevin contava com cerca de 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify. No Instagram, ele contava com uma trupe de 9,2 milhões de seguidores. No currículo musical, hits como Cavalo de Tróia e O menino encantou a quebrada. O mais novo álbum, Fênix, foi lançado ainda em 2021.