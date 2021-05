MC Kevin: Relembre a carreira do funkeiro em 10 músicas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O funkeiro MC Kevin, apelido de Kevin Nascimento Bueno, morreu neste domingo (16/5) após cair do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Kevin entrou na indústria musical em 2013 e, desde então, lançou hits com grandes nomes do funk.

Relembre a carreira do cantor em 10 hits:

1- Veracruz (2016)





2- O menino encantou a quebrada (2017)





3- Cavalo de Tróia (2018)





4- Cavalinho (2018) - MC Don Juan e MC Kevin





5- Pra inveja é tchau (2018) - MC Davi e MC Kevin





6- Vergonha pra mídia (2020) - Salvador da Rima, Nog, Mc Kevin e Mc Ryan SP





7- Maconheiro nato (2021)





8- Hit do ano - O peso da luta (2021) - MC Hariel, MC Don Juan e MC Kevin





9- Vida de solteiro é bom (2021) - MC Kevin e MC Ryan SP





10- A última (2021)





Kevin lançou a canção A última há um mês e cita que estava cansado de cantar e que queria dar uma pausa. Confira o trecho:

"Eu tô cansado de cantar

Vou dar um tempo

Eu posso parar

Depois eu volto pro funk

Joga o tapete vermelho pra mim passar

Eu vou ficar um tempo distante, paz

Na minha vida que eu tô cansado de inveja

Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão bem longe

Tô só pedindo um tempo pra minha vida repensar

É hora do descanso do gigante"

A música conta com a parceria de DJ Luan MPC & DJ Glenner. No Instagram, Luan fez uma homenagem ao Kevin. "Nunca será A última você sempre será eterno meu irmão obrigado por tudo. Te amo", escreveu o DJ na legenda.







Além disso, a faixa apresenta uma crítica social, algo que MC Kevin costumava abordar nas letras das músicas, com uma mistura de superação pessoal. "Falar que o funk é crime pro governo é concorrente / Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente / Meu brilho tá brilhando mais que sua sirene”, escreveu o funkeiro na letra.