Depois que fãs se mobilizaram, NBC decidiu dar uma última temporada à série - (crédito: Divulgação)

A última temporada de Brooklyn nine-nine vai estrear em agosto nos Estados Unidos, após o fim das Olimpíadas de Tóquio. A informação foi confirmada pela presidente da área de conteúdo e entretenimento de televisão e streaming da NBCUniversal, Susan Rovner.



A oitava temporada da série que mostra o cotidiano da 99ª delegacia de polícia do Brooklyn será estrelada por Andy Samberg, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Andre Braugher e Joel McKinnon Miller. A produção chegou a ser cancelada pela Fox, mas, após pedidos dos fãs, que fizeram uma grande mobilização pela internet, a história foi salva pela NBC.



Inicialmente a última temporada estava prevista para o início deste ano, mas foi adiada devido à pandemia do coronavírus. Segundo o criador da série, Dan Goor, os novos episódios vão falar sobre a covid-19 e sobre os protestos contra a violência policial contra os negros nos Estados Unidos. Todas as sete temporadas de Brooklyn nine-nine estão disponíveis na Netflix.