Amazon Prime lança trailer de ‘Dom’, série brasileira sobre o tráfico

A nova série da Amazon será lançada em mais de 100 países e conta a história de um traficante no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

A Amazon Prime lançou o trailer oficial da série original brasileira Dom. A trama é baseada numa história verídica sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. No total, serão oito episódios, com uma hora de duração cada. A série é produzida pela Conspiração, com Breno Silveira como showrunner. O projeto estreia dia 4 de junho em mais de 240 países, exclusivamente pela Prime Video.



A série conta a história de Pedro Dom e Victor Dantas, pai e filho. Enquanto Pedro é um dos possíveis líderes de uma das maiores gangues do tráfico de cocaína no Rio de Janeiro, seu pai, Victor, trabalha no serviço de inteligência da polícia. Em lados opostos, a história mostra os dramas e desafios vividos por eles.



O projeto é estrelado por Gabriel Leone e Flavio Tolezani. Além deles, fazem parte do elenco Filipe Bragança, Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon Francisco, Digão Ribeiro, Fábio Lago, Julia Konrad, André Mattos, entre outros. A direção fica por conta de Vicente Kubrusly e Breno Silveira, que também é roteirista. Além dele, a equipe de roteristas é composta por Fábio Mendes, Higia Ikeda, Carolina Neves e Marcelo Vindicatto. A trilha sonora foi feita por Antonio Pinto.