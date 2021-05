Confira os looks glamorosos das finalistas do Miss Universo

VO Victória Olímpio

(crédito: RODRIGO VARELA)

O Miss Universo 2020 aconteceu neste último domingo (16/5) em um hotel de Hollywood, na Flórida, Estados Unidos, e contou uma mistura de apresentações, shows e looks de gala. A disputa contou com 21 semi-finalistas e teve a mexicana Andrea Meza como vencedora. Em terceiro lugar ficou a Miss Peru, Janick Maceta, 27.

Em segundo lugar ficou a gaúcha Julia Gama, 28 anos, atual Miss Brasil. Esta foi a primeira vez, desde 2013, que o Brasil chegou ao top 5. Vale lembrar também que apenas em 1963 o Brasil levou o Miss Universo com Iêda Maria Vargas e em 1968 com Martha Vasconcellos.

Vale lembrar que esta edição não aconteceu em 2020 devido a pandemia do novo coronavírus. A edição 2021 do concurso será realizada no final deste ano.

Conheça as top 21 finalistas do Miss Universo 2021

Argentina, Alina Luz Akselrad, 22



Austrália, Maria Thattil, 28



Brasil, Julia Gama, 27



Colômbia, Laura Olascuaga, 25



Costa Rica Ivonne Cerdas, 28



Curaçao, Chantal wiertz, 22



Estados Unidos, Asya Branch, 23



Filipinas, Rabiya Mateo, 24



França, Amandine Petit, 23



Grã-Betanha, Jeanette Akua, 29



Índia, Adline Castelino, 22



Indonésia, Ayu Maulida, 23



Jamaica, Miqueal-Symone Williams, 24



México, Andrea Meza, 26



Mianmar, Thuzar Wint Lwin, 22



Nicarágua, Ana Marcelo, 24



Peru, Janick Maceta, 27



Porto Rico, Estefanía Soto, 29



República Dominicana, Kimberly Jiménez, 24



Tailândia, Amanda Obdam, 27



Vietnã, Khánh Vân Nguyen, 26

Em uma mistura de brilhos e muito glamour, os looks das finalistas chamaram atenção na cerimônia final do concurso. Confira os trajes das 10 finalistas do Miss Universo 2021.