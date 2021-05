Trailer oficial da nova série da Netflix ‘Sweet tooth’ é divulgado

CB Correio Braziliense

Cena de 'Sweet tooth', nova série da Netflix, com estreia em 4 de junho - (crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (17/5), o trailer oficial da nova série da plataforma. Sweet tooth é baseada nos quadrinhos da DC Comics, criados por Jeff Lemire, e tem produção executiva de Jim Mickle, Beth Schwartz, Robert Downey, Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Linda Moran.



O conto de fadas pós-apocalíptico vai narrar as aventuras de um menino híbrido (humano e cervo) e um homem solitário em uma realidade distópica. Confira o trailer:

Sinopse

Há dez anos, "O Grande Esfacelamento" causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de híbridos: bebês nascidos parte humanos, parte animais. Sem saber se os híbridos são a causa ou o resultado do vírus, muitos humanos os temem e caçam. Após uma década vivendo com segurança em sua casa isolada na floresta, Gus (Christian Convery), um menino-cervo acolhido inesperadamente faz amizade com um viajante solitário chamado Jepperd (Nonso Anozie). Juntos, eles partem em uma aventura extraordinária pelas ruínas da América em busca de respostas: sobre as origens de Gus, o passado de Jepperd e o verdadeiro significado de um lar. Mas sua história é cheia de aliados e inimigos inesperados, e Gus logo aprende que o mundo exuberante e perigoso além da floresta é mais complexo do que ele imaginava.

A estreia está prevista para 4 de junho na plataforma Netflix.