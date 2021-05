Paula Toller lança clipe com participação do filho

CB Correio Braziliense

Paula Toller com o filho em 'Eu amo brilhar' - (crédito: Paula Bohm)

O clipe do novo single Eu amo brilhar, da cantora e compositora Paula Toller, já está disponível no YouTube, e tem a participação do filho da artista, Gabriel Farias. Durante a pandemia, mãe e filho passaram quatro meses juntos em casa, período em que Paula fez a canção em parceria com o guitarrista Gustavo Camardella e produção de Liminha, e convidou Gabriel para participar cantando. A experiência foi tão boa que estenderam a colaboração para o clipe da música, escrito e dirigido por Gabriel.



“A música é uma coisa da nossa intimidade. Desde a infância, cantamos juntos. Há alguns anos, enquanto morava em Los Angeles, Gabriel fez uns vídeos cantando e tocando violão e quase caí para trás com a afinação, o timbre e a facilidade dele cantar. Foi uma oportunidade de conhecer o Gabriel como profissional, para além da relação de mãe e filho, e minha admiração por ele cresceu imensamente”, declarou a cantora em nota.

Eu amo brilhar é uma música dançante, que fala sobre deixar o passado para trás e seguir o amor. O clipe foi gravado no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, e seguiu todos os protocolos da OMS de prevenção a pandemia do novo coronavírus.

Morte da mãe

A mãe da cantora Paula Toller, Laureana Conte de Carvalho, de 85 anos, foi encontrada morta na manhã de 3 de maio, em casa. Os bombeiros foram chamados e fizeram o arrombamento da residência de Laureana, no bairro Taquara, Zona Oeste do Rio. O caso passou a ser investigado pela polícia.

Paula fez muito sucesso como vocalista e é uma das compositoras da banda Kid Abelha. A cantora, que hoje segue em carreira solo, foi criada com os avós e não tinha contato com a mãe.