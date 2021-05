Brasiliense Roger Mello participa de mostra de contadores de história

CB Correio Braziliense

Roger Mello é escritor e ilustrador de livros infantis e juvenis - (crédito: Arquivo pessoal)

O escritor e ilustrador Roger Mello é o representante de Brasília na Mostra Internacional de Contadores de Histórias, Reconto – cada qual no seu recanto, que realiza a 9ª edição este ano. Celebrados no mês de maio, o Dia das Mães e o Dia da Língua Portuguesa serão os temas da edição, intitulada Língua Mátria. O evento on-line ocorre em 23 de maio, das 16h às 19h, pelo Zoom. Os ingressos custam R$ 20, mais taxa, com possibilidade de desconto para professores e estudantes da rede pública.

Como convidado, a mostra traz o premiado escritor e ilustrador de Brasília, que compartilha histórias sobre as obras literárias autorais e viagens pelo mundo. Além de Roger Mello, o evento conta com as presenças da atração internacional Luzia do Rosário, moçambicana residente em Portugal, e dos contadores Augusto Pessôa, do Rio de Janeiro, e Camila Genaro, de Santos, São Paulo.

Destinado às crianças de todas as idades e às famílias, o evento ocorre integralmente on-line, ao vivo, e reúne sempre duas histórias de cada convidado, intercaladas com canções, depoimentos, poemas e interação com o público.

O Reconto - cada qual no seu recanto – Mostra Internacional de Contadores de Histórias tem idealização e direção artística de José Mauro Brant. O premiado ator e autor teatral, com quase 30 anos dedicados ao ofício de narrar histórias, divide a curadoria com Benita Prieto, experiente contadora de histórias e produtora de eventos na área da leitura e literatura.

Serviço

Língua Mátria. Reconto - cada qual no seu Recanto

Por transmissão pelo Zoom. Domingo, 23 de maio, das 16h às 19h. Mostra Internacional de Contadores de História, com participação do premiado escritor de Brasília Roger Mello e outros convidados. Ingressos a R$ 20 (+ R$ 2,50 taxa) podem ser adquiridos no site https://www.gofree.co/reconto9. Livre. Informações e descontos para professores, grupos e alunos da rede pública pelo e-mail recontocadaqualnoseurecanto@gmail.com