Covid-19: leitos vagos serão remanejados para pacientes de cirurgias

SS Samara Schwingel

Segundo a Saúde, a abertura dos hospitais de campanha vai permitir o remanejamento - (crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

Os leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública do Distrito Federal voltados para o tratamento de pacientes com covid-19 poderão ser remanejados para atender pacientes de cirurgias eletivas emergenciais. De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, atualmente, há mais leitos livres que pacientes com o coronavírus na fila de espera.

Segundo o secretário, a intenção é diminuir a lista de espera por um procedimento cirúrgico no DF. "Temos uma lista de de 79 pessoas e noves leitos vagos para casos não covid", diz. Além disso, para a decisão, o GDF considerou o apoio dos três hospitais de campanha, dos quais dois já foram inaugurados e estão em funcionamento.

"Com a abertura dos hospitais de campanha, estamos reorganizando leitos", completou Rocha. A informação foi divulgada durante coletiva, na tarde desta segunda-feira (17/5), no Palácio do Buriti. A expectativa do GDF, segundo o secretário, é zerar a fila até o fim de semana.