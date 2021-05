Manu Gavassi protagoniza novo filme da Amazon Prime Video

CB Correio Braziliense

'Me sinto bem com você', protagonizado pela atriz e cantora Manu Gavassi, tem estreia nesta quinta-feira (20/5) - (crédito: Amazon Prime Video/Divulgação)

O filme Me sinto bem com você, dirigido por Matheus Souza, será estrelado por Manu Gavassi e terá participação de Thati Lopes (Socorro! Virei uma garota) e Victor Lamoglia (Ninguém tá olhando) no elenco. Gavassi também será responsável pela produção do longa.

Divulgado na última sexta-feira (14/5), o trailer explora a realidade das relações amorosas em tempos de pandemia. Confira:

A estreia está prevista para quinta-feira (20/5), no serviço de streaming Amazon Prime Video.