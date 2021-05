CB Correio Braziliense

'iCarly' tem estreia de revival em 17 de junho na Paramount Plus - (crédito: ParamountPlus)

De acordo com o portal Variety, o revival da sitcom infanto juvenil iCarly, exibida originalmente entre 2007 e 2012 na Nickelodeon, teve a estreia confirmada para 17 de junho na plataforma de streaming Paramount Plus, nos EUA. A Paramount Plus está disponível no Brasil, mas ainda não há informações oficiais sobre simultaneidade no lançamento da série.

A expectativa do público é que ocorra algo semelhante ao lançamento de The handmaid's tale, também no catálogo do streaming, que é disponibilizada oficialmente no Brasil apenas alguns dias após a transmissão original. iCarly conta a história de uma garota adolescente que apresenta, em um estúdio caseiro, um programa transmitido pela internet.

Jay Kogen (Os Simpsons) e Ali Schouten (Feliz natal e tal) desenvolvem a nova versão, que terá os retornos de Miranda Cosgrove (Carly Shay), Jerry Trainor (Spencer Shay, irmão mais velho de Carly) e Nathan Kress (Freddie Benson, melhor amigo da Carly). Jennette McCurdy (Sam Puckett, melhor amiga da Carly) não fará parte do revival e explicou que sente vergonha de seus papéis antigos.



Nas redes sociais, Miranda Cosgrove também anunciou o retorno da série com uma foto da nova formação principal, que conta com Laci Mosley no papel de Harper, e Jaidyn Triplett como Millicent, com o cenário de gravação ao fundo. Confira: