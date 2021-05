Gaby Amarantos e Johnny Hooker participam de live da Casa Natura Musical

CB Correio Braziliense

No mundo da música, Gaby Amarantos aposta em novo gênero: "tropop" - (crédito: Rolofo Magalhaes/Divulgação)

Nesta quinta-feira (20/5), às 19h, os cantores Johnny Hooker e Gaby Amarantos participam de um projeto que tem reunido artistas de diferentes gerações e movimentos para conversas intimistas e de afeto. As lives #afeto ocorrem em comemoração ao aniversário de quatro anos da Casa Natura Musical, por meio do Instagram do espaço cultural de São Paulo.

De Recife, Pernambuco, Johnny Hooker é um cantor e compositor que despontou no cenário nacional com o sucesso do álbum Eu vou fazer uma macumba pra te amarrar, maldito, que rendeu o Prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantor, produzindo singles como Amor marginal e Alma sebosa, ambos trilhas de novelas da TV Globo. Johnny é membro da comunidade LGBTQIA+ e Embaixador da Igualdade das Organização das Nações Unidas (ONU).

Já Gaby Amarantos é de Belém do Pará. Sucesso imediato como a voz da periferia, ela foi responsável por popularizar e difundir o ritmo tecnobrega, febre da região Norte do país. O primeiro álbum profissional solo foi lançado em 2012 e intitulado Treme. Já o primeiro single de grande sucesso, Ex mai love, ganhou grande repercussão nacional e foi escolhido como tema de abertura da novela Cheias de charme, da Rede Globo.

Ciente do papel social, Gaby é uma grande defensora e representante da cultura amazônica, região da qual faz questão de exaltar o valor cultural. Ela também está sempre engajada em pautas sociais como a luta antirracista em um trabalho junto à ONU na iniciativa Vidas Negras Importam, além da defesa pela comunidade LGBTQIA+ e pelos direitos igualitários para as mulheres.