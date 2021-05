Paul McCartney vai lançar série documental sobre sua carreira

CB Correio Braziliense

Série tem viés documental sobre a carreira do ex-Beatle - (crédito: AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Steve Jennings)

Paul McCartney vai lançar uma série documental sobre sua carreira musical, intitulada McCartney 3,2,1. Com seis episódios cada, o projeto deve estrear dia 16 de julho pela Hulu. As informações foram publicadas pelo site Deadline.

Segundo a publicação, a série irá mostrar um raro encontro entre o artista e o produtor musical Rick Rubin, no qual eles conversaram sobre os Beatles, o rock Wings e os 50 anos de carreira solo de Paul. A série também mostra como funciona o processo de composição das canções, quais são suas influências e os relacionamentos que resultam de cada projeto.

A direção da série fica por conta do ganhador do Emmy, Zachary Heinzerling. Além de McCartney e Rubin, se juntam ao time de produtores executivos Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall e Ryan Suffern. Ainda não há informações sobre a estreia da série no Brasil, pois a Hulu não atua no país, apesar de algumas produções originais da plataforma estarem disponíveis pela Starzplay