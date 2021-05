Atriz Carolina Oliveira se casa com artista argentino Juan Ciancio

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Carolina Oliveira anunciou nas redes sociais que se casou com o artista argentino Juan Ciancio. Em cerimônia íntima e com poucos convidados, os dois oficializaram a relação que vivem desde 2018. O casal se conheceu durante gravação de série e manteve por um tempo um relacionamento à distância entre Brasil e Argentina.

"Casamos. Just married. Mr and Mrs Ciancio", escreveu a atriz na legenda das publicações. Juan também se declarou à esposa: "Estamos felizes. Te amo". Nos comentários, amigos e fãs do casal comemoraram a cerimônia e parabenizaram os dois.

Carolina apostou em um look todo branco composto por uma blusa de renda com mangas longas e uma calça pantalona, além de usar um coque no cabelo. Juan usou uma calça social, com uma blusa e um blazer preto. Na publicação, o casal pode ser visto passando pela tradicional chuva de arroz e a noiva com um buquê na mão.