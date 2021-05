Mc Kevin iria lançar nova música na sexta-feira (21/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O cantor MC Kevin iria lançar sua próxima música, chamada Presente & passado, nesta sexta-feira (21/5). O funkeiro havia divulgado a música em suas redes sociais. A assessoria do artista ainda não confirmou se a data de lançamento será mantida. MC Kevin morreu no domingo (16/5), depois de cair do 5º andar de prédio no Rio de Janeiro.



Pelo o que o cantor divulgou em suas redes sociais, a música fala sobre as mudanças que aconteceram na vida dele. Nas imagens, Kevin aparece com o rosto dividido, com um lado mais jovem e sem tatuagens e outro atual.

Há cerca de um mês, o MC lançou o clipe da canção Minha última música. A letra conta a história de alguém que trocou o crime pelos palcos e apresenta alguns momentos melancólicos, como no seguinte trecho: “Eu estou cansado de cantar, vou dar um tempo. Eu posso parar. Depois eu volto pro funk“. A faixa, lançada dia 2 abril, tem parceria com DJ Luan MPC & DJ Glenner e teve mais de três milhões de visualizações no YouTube.