MC Kevin teria caído ao tentar fugir de 'flagra' da esposa, afirma amiga

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Anny Alves, passista e musa da Acadêmicos do Tucuruvi, revelou através de stories do Instagram que uma brincadeira de mau gosto teria causado a morte de MC Kevin. O funkeiro de 23 anos morreu na noite de domingo (16/05) após cair do 5° andar de um prédio na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e não resistiu aos ferimentos.

Em um stories que já foi apagado, Anny amiga do funkeiro diz que alguns amigos do cantor o chamaram para um quarto de hotel cheio de mulheres e trancaram Kevin para fazer uma brincadeira.

Em um momento, alguém bateu na porta e MC Kevin ficou desesperado deduzindo que era sua esposa, a advogada criminalista Deolane Bezerra. O artista se casou há duas semanas em uma cerimônia em Tulum, no México.

De acordo com ela, o funkeiro tentou sair do quarto. O cantor tentou pular de uma varanda para outra, mas ele acabou quebrando o vidro do local e caiu.

Anny Alves publicou uns stories contando como foi a queda de Mc Kevin! pic.twitter.com/reLbXBl1ws — ???? Preta ???? (@Naaty_Caitano) May 17, 2021





MC Kevin chegou a ser levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio em estado muito grave, mas sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu. Anny revela que não estava no local, no entanto que as informações são verdadeiras.



"Tudo que eu postei falando não é mentira, é real. Eu só tirei aqui dos stories porque eu não estou aqui na intenção de fazer fofoca, de ganhar visualização, seguidores, de nada disso. Achei melhor excluir", afirmou.



O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Recentemente, o cantor disse que iria largar a carreira musical e avisou que tinha voltado a usar drogas.