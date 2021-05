André Marques é picado por "meio marimbondo, meio besouro" em 'No limite'

CB Correio Braziliense

André Marques reclamou que picada de vespa doeu muito - (crédito: Globo/ Divulgação)

Os apuros do programa No limite não são enfrentados apenas pelos participantes. O apresentador André Marques também passa por alguns imprevistos. Ele compartilhou em uma série de stories no Instagram que foi picado por um inseto durante as gravações e pediu ajuda aos seguidores para identificar o animal.

Na postagem, André conta, entre alguns palavrões, que foi picado por um bicho "meio marimbondo, meio besouro" e que estava doendo muito. Ele mostrou a foto do inseto e os seguidores dele logo esclareceram que se tratava de uma vespa ou um "besouro do cão", como é conhecido no Ceará.

Eles ainda alertaram André que a picada do inseto dói bastante -- fato ressaltado pelo apresentador -- e que há possibilidade de causar febre, além da dor. "Deu ruim pra mim", concluiu.

A vespa besouro do cão -- também chamada de cavalo-do-cão, marimbondo-caçador, marimbondo-cavalo, vespa-caçadora e caçador-de-aranha. -- é caracterizada pela potência do ferrão. A picada dela é considerada uma das mais doloridas do mundo e realmente é possível que cause febre e náusea em quem for picado.