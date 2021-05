Morre, aos 86 anos, Charles Grodin, ator de 'Beethoven: O magnifíco'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O ator Charles Grodin, famoso pelos papéis nos filmes Beethoven: O magnífico (1992), Fuga à meia-noite (1988), Corações em alta (1972), entre outros filmes populares, morreu aos 86 anos nesta terça-feira (18/5), segundo o jornal The New York Times. De acordo com o filho do ator, a causa da morte foi câncer na medula óssea.

Conhecido por comédias como O céu pode esperar (1978), além dos filmes citados, Charles Grodin fez o famoso filme de aventura King Kong (1976). Nos Estados Unidos, o ator também era conhecido pelo musical da Broadway Same time, next year (1975).

Charles Grodin também era escritor e participou de vários programas de tevê estadunidenses como ator e roteirista. Em 1978, ele ganhou o Emmy de melhor roteiro em especial de comédia ou variedades por The Paul Simon special.