Bárbara Bruno tem alta depois de ser intubada por causa da covid-19

Bárbara Bruno, filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (18/5) após ser intubada devido a complicações da covid-19. A artista, 64 anos, foi internada dia 26 de abril, quando foi intubada. Dia 10 de maio ela foi extubada e agora está em casa. Vanessa Goulart, filha de Bárbara, compartilhou no Instagram a foto do momento em que a mãe teve alta.



A irmã de Bárbara, Beth Goulart, também fez uma postagem na rede social para comemorar a recuperação da artista assim que ela deixou a UTI. Na legenda, Beth disse: “Hoje é um dia de agradecer muito a Deus, agradecer por tudo, agradecer a cada um de vocês pelas orações. Minha amada irmã Bárbara Bruno saiu da UTI e agora está no quarto. Estamos a caminho da recuperação total e logo, logo Bárbara estará conosco novamente. Obrigada, meu Deus".

Bárbara Bruno é filha de Nicette Bruno, que morreu devido a complicações da covid-19 em dezembro de 2020.