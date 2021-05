Trailer do especial sobre Friends foi divulgado pela HBO Max

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A HBO Max divulgou o trailer do especial Friends: the reunion, que reuniu o elenco principal da série. Friends foi produzida entre 1994 e 2005, com 10 temporadas, é considerada uma das séries mais influentes nos últimos anos. O reencontro foi dirigido por Ben Winston

Os personagens de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer vão assistir cenas marcantes da série, revisitar cenários e tentar adivinhar como os personagens estariam hoje. Segundo a People, a reunião também mostrará uma leitura de roteiro do episódio Aquele com a água-viva. Assista o trailer:

O especial ainda contará com diversos convidados, incluindo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

O especial será divulgado no streaming da Warner, HBO Max, em 27 de maio nos Estados Unidos. O serviço de streaming chega ao Brasil pouco tempo depois, em junho 2021.