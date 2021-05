CB Correio Braziliense

(crédito: MTV/Divulgação)

Os produtores da NBC estão decidindo quem vai ocupar a vaga deixada por Ellen DeGeneres após o fim de seu talk show, em 2022. Segundo o The Holllywood Reporter, Miley Cyrus, Kelly Clarkson e Meghan Trainor estão entre os nomes cotados para substituir a atração The Ellen DeGeneres Show. Tiffany Haddish, que já substituiu Ellen DeGeneres algumas vezes no programa diurno, também está sendo cogitada para o posto.

A cantora Kelly Clarkson tem agora a possibilidade de mover o programa The Kelly Clarkson Show para o horário do The Ellen DeGeneres Show, embora o talk show conte com baixa audiência ultimamente.

Já Miley Cyrus fechou acordo recentemente com a NBC para a produção de programas e especiais. A emissora teria se interessado após a repercussão da passagem de Miley pelo Saturday night live. A cantora também já foi jurada do reality musical The voice, da NBC.

O talk show de Ellen DeGeneres chegará ao fim em 2022, após 19 temporadas com a apresentadora no comando. O término sucede as polêmicas de abuso e assédio nos bastidores do programa. Em entrevista ao programa Today, DeGeneres se defendeu das acusações e voltou a afirmar: “Se fosse esse o motivo da minha saída, eu não teria voltado este ano”.