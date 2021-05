Billy Porter, ator de 'Pose', revela ser HIV positivo

CB Correio Braziliense

O ator disse que ficou com vergonha de revelar o diagnóstico publicamente - (crédito: Divulgação)

O ator de Pose, Billy Porter, revelou ao The Hollywood Reporter ser portador do vírus do HIV desde 2007. Na série, Bill interpreta um Pray Tell, um personagem que também tem AIDS. Em 2019, o ator venceu um Emmy de Melhor Ator pela atuação na série.



Por 14 anos, apenas pessoas mais próximas do ator sabiam da situação. Bill revelou que vergonha e sua carreira foram pontos que influenciaram o diagnóstico ficar em segredo.

No ano em que recebeu o diagnóstico, Bill descobriu que tinha diabetes em fevereiro e, em março declarou falência. A notícia de ser soropositivo foi recebida em junho de 2007.

Casado desde 2017 com Adam Smith, Bill Porter começou a considerar a possibilidade de revelar seu diagnóstico publicamente e afirmou que se sentiu mais leve após a decisão de falar abertamente sobre o status de soropositivo.