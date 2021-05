Green Day lança ‘Pollyanna’, faixa com mensagem otimista

CB Correio Braziliense

'Pollyanna' é o segundo lançamento do Green Day em 2021 - (crédito: Rich Fury/Getty Images/AFP)

A banda Green Day lançou, nesta segunda-feira (17/5), o single Pollyanna, uma faixa otimista com a mensagem de dias melhores. Acompanhando a música, o grupo lançou um lyric video vertical do trabalho.

Pollyanna é o segundo lançamento do Green Day em 2021, que também disponibilizou o single Here comes the shock em fevereiro. Ainda não se sabe se as faixas farão parte de um novo álbum.

Junto com o anúncio da música, o grupo divulgou as novas datas da Mega Hella, turnê conjunta com Fall Out Boy e Weezer. A série de shows havia sido adiada devido à pandemia da covid-19. As apresentações serão realizadas entre julho e setembro, passando por diversas cidades dos Estados Unidos.

Em março, o jornalista José Norberto Flesch chegou a afirmar que o Green Day será um dos headliners da próxima edição do Lollapalooza Brasil. Segundo Flesch, a banda substituirá o Guns N’ Roses, que teria desistido do festival após o adiamento do evento.