Gracyanne Barbosa e Belo comemoram 9 anos de casamento com vídeo sensual

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @belo/ Reprodução)

A modelo Gracyanne Barbosa e o cantor Belo comemoraram 9 anos de casamento e 13 anos que estão juntos de uma maneira sensual, mas nada íntima. Ela compartilhou nas redes sociais um vídeo em que ele aparece tocando piano e ela, posa para ele de lingerie vermelha.

"Hoje celebramos nosso aniversario de casamento. São 9 anos do nosso dia magico e especial e mais de 13 juntos", escreveu Gracyanne na legenda. "Me perguntaram o que é necessário para um casamento dar certo: entre tantas coisas, a parceria é fundamental e você topa todas as minhas loucuras. Nosso amor merece ser celebrado todos os dias", continua ela. Para terminar, uma provocação ao marido: "mais tarde tem um presente especial."

O cantor Belo mostrou que não é romântico apenas nas músicas. Com uma foto mais comportada, mas também no piano, ele postou uma homenagem à esposa.

"Meu amor, todos os dias me pego pensando em como tenho sorte em ter você na minha vida. Posso te dizer meu tudão", escreve o cantor na legenda. Ele lembra também que compôs músicas e escreveu poesias inspirado por ela, "mas nem poesias, músicas ou céus estrelados foram capazes de traduzir todo o amor que sinto por você."