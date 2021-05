Cher terá vida retratada no cinema em filme produzido pela Universal

A cantora e atriz Cher anunciou via Twitter, nesta quarta-feira (19/5), que ganhará uma cinebiografia feita pela Universal Pictures. "A Universal está fazendo uma cinebiografia com meus amigos Judy Craymer e Gary Goetzman produzindo”, escreveu a artista. A notícia foi divulgada no dia anterior ao aniversário de 75 anos da cantora.

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT?

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS