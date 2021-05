Cinebiografia de Aretha Franklin ganha novo trailer; Confira

CB Correio Braziliense

(crédito: Quantrell D. Colbert/MGM/The Hollywood Archive)

O estúdio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) divulgou o novo trailer do filme Respect, que conta a história da cantora Aretha Franklin, conhecida como A Rainha do Soul. O longa é protagonizado por Jennifer Hudson e acompanha a vida de Franklin desde a infância, quando cantava no coral da igreja do pai, até o momento do auge da carreira.

Além de Jennifer Hudson, o elenco conta com nomes importantes, como Forest Whitaker (C. L. Franklin, pai de Aretha), Marlon Wayans (Ted White, o primeiro marido da cantora), Mary J. Blige (Dinah Washington, uma das mais importantes cantoras negras dos anos 50), Tituss Burgess (James Cleveland, cantor de música gospel norte-americano), Audra McDonald (Barbara Franklin, mãe de Aretha) e Marc Maron (Jerry Wexler, importante jornalista e produtor musical). Assista ao trailer:

Dirigido por Liesl Tommy, o filme tinha previsão de estreia para o ano passado, porém, em decorrência do avanço da pandemia de covid-19, o lançamento foi adiado. O longa está previsto para chegar em agosto nos Estados Unidos e em setembro ao Reino Unido.

Aretha Franklin conquistou 18 Grammys e 25 discos de ouro na carreira. Além disso, ela foi a primeira mulher a entrar para o Hall da Fama do Rock, uma das maiores honrarias da música, e cantou em momentos históricos, como no funeral de Martin Luther King e nas posses de Barack Obama e Bill Clinton como presidentes dos Estados Unidos.

A cantora dá voz às famosas canções I say a little prayer, (You make me feel like) a natural woman e Respect, a música que dá nome à cinebiografia. Aretha Franklin morreu em 16 de agosto de 2018, aos 76 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas.