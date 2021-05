Netflix anuncia série com a participação do ator Arnold Schwarzenegger

Na quarta (19/5), a Netflix confirmou a estreia de uma série de espionagem com o ator Arnold Schwarzenegger. O astro, aos 73 anos, vai estrelar pela primeira vez na plataforma de streaming. Schwarzenegger deve protagonizar e produzir a série, criada por Nick Santora (Scorpion). O anúncio foi feito via Twitter. Confira:



Arnold @Schwarzenegger will star in & EP a new series about a father & daughter (Monica Barbaro) who discover they’ve both been secretly working as CIA Operatives. Now, forced to team up, they must confront the fact everything they thought they knew about the other has been a lie pic.twitter.com/HwEDAvR0qj