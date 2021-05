Saiba quem é Olivia Rodrigo, novo fenômeno da música pop internacional

JM Jonatas Martins*

(crédito: Olivia Rodrigo/Instagram/Reprodução)

Atualmente, Olivia Rodrigo é uma das cantoras mais influentes na música. A jovem de apenas 18 anos possui três músicas na sua nova carreira solo e todas aparecem entre as mais ouvidas do mundo nas principais paradas musicais. Com letras sinceras sobre relações amorosas, a artista já reúne milhões de fãs e é vista como o mais novo fenômeno do pop.

Os hits Good 4 u e Drivers license mostram a popularidade da artista. Outra música, Dejà vu, também é sucesso, com mais 3,7 milhões de reproduções. Todas composições farão parte do primeiro álbum da cantora, Sour, que deve ser lançado nesta sexta-feira (21).

Cantora Olivia Rodrigo lançará seu novo álbum na próxima sexta (21/5) (foto: Olivia Rodrigo/Instagram/Reprodução)

Desde o início do ano, Olivia está frequentemente na lista dos artistas mais ouvidos e influentes do mundo. Na última semana, a cantora tem as três músicas entre as 15 mais tocadas globalmente na plataforma do Spotify. Com destaque para Good 4 u, que foi divulgada há seis dias e já lidera o ranking.

Na lista da Billboard, ela aparece entre os 100 artistas mais importantes da semana. Olivia está na frente de outros músicos renomados, como Harry Styles e Travis Scott. Além disso, Drivers license e Dejà vu estão entre as composições de maior sucesso na relação.

Em seu site pessoal, a artista conta que passou a maior parte da quarentena compondo suas canções e as produzindo em casa. Olivia comenta que nunca esperou o retorno imediato que suas músicas causaram e que tudo isso ainda é inacreditável. Ela utilizou a conta do Instagram para compartilhar a emoção ao ouvir uma música sua tocando no rádio.



Filha de um filipino e uma americana, a cantora nasceu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Olivia, que também é atriz, ganhou visibilidade ao atuar na série musical High School Musical, baseada no filme homônimo. O programa é uma produção da Disney e a 2ª temporada estreou na última semana.

Sua primeira música lançada, All I Want, foi escrita para a série e tem quase 70 milhões de visualizações no YouTube. Agora, a cantora espera confirmar novamente o apoio dos fãs com o novo álbum.



* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer