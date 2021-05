Cantora e compositora Olivia Rodrigo lança clipe de ‘Good 4 u’

CB Correio Braziliense

Olivia Rodrigo escreveu a faixa pensando no fim de um relacionamento - (crédito: Divulgação)

A cantora Olivia Rodrigo acabou de lançar mais uma faixa do seu álbum SOUR. A música Good 4 u ganhou um videoclipe no qual a artista interpreta uma líder de torcida. O single mostra um lado diferente de Olivia, mais roqueiro, com toques da guitarra e da bateria bem marcados. Essa é a terceira faixa do disco que estreia nas próximas semanas. As outras faixas são Deja vu e Driver 's license, que é uma das canções de maior sucesso neste ano.



A música fala sobre o fim de um relacionamento. Enquanto “a menina chora no chão do banheiro”, como é dito no refrão, o ex-namorado seguiu em frente e refez a vida. O videoclipe passeia entre as facetas da garota triste e ingênua e da menina raivosa e revoltada. Com direito a coreografias, luvas de couro e incêndio, o clipe apresenta uma Olivia Rodrigo mais madura e experiente.

A estrela teen é uma das revelações da música pop internacional. Em uma reportagem da Billboard ela foi comparada a Taylor Swift, de quem é super fã. O repórter Andrew Unterberger disse que “para um artista cujos primeiros elogios geralmente se concentravam em comparações com outros atos, SOUR é excepcional em subverter as expectativas do ouvinte (…) O álbum tem muito drama para os fãs mordiscarem, mas o que Rodrigo realmente destaca com essas músicas é a construção de seu próprio universo pop – algo de que Taylor Swift, seu ídolo compositor, se orgulharia”, completa ele.

Olivia Rodrigo também é o nome por trás das performances e das músicas da segunda temporada de High school musical: A série: O musical, série de Disney+ que estreia nesta sexta-feira (14/5).