Disney+ confirma estreia de 'Abracadabra 2', com Bette Midler, em 2022

As irmãs Sanderson, que retornam para Salem em busca de juventude e imortalidade - (crédito: Disney+ / Divulgação)

A sequência de Abracadabra está confirmada e vai estrear durante o outono norte-americano de 2022, provavelmente, no período do Halloween, pelo Disney +. Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker retornam para interpretar as bruxas irmãs Sanderson. A sequência será dirigida por Anne Fletcher, de Ela dança, eu danço e A proposta.

As atrizes fizeram comentário bem humorados sobre Abracadabra 2 nas redes sociais. No Twitter, Bette Midler publicou: “Irmãaaas! Já se passaram 300 anos… mas nós estamos de volta! Abracadabra 2 será lançado durante o outono em 2022 na Disney+”.

Lançado em 1993, o primeiro filme conta a história de dois irmãos que ressuscitam bruxas mortas há mais de 300 anos, condenadas por práticas de feitiçaria. Após ter seus espíritos evocados no dia das bruxas, elas retornam para Salem ambicionando conquistar juventude e imortalidade, mesmo que para isso necessitem de alguns sacrifícios. No entanto, elas precisam driblar três crianças espertas e um gato falante.