Noite de sexta-feira é de poesia no Sarau Marcante da Asa Norte

NG Naum Giló*

O palco do sarau foi montado no restaurante Rincon Ibérico e o microfone é livre para quem quiser recitar - (crédito: Sarau marcante/Divulgação)

Para os amantes da poesia, a sexta-feira (21/05) tem um programa certo: o Sarau marcante, no restaurante Rincón Ibérico, na CLN 109, bloco D, entre 19h e 23h. Todas as medidas de prevenção à covid-19 serão tomadas, como uso de máscaras, mesas distanciadas, uso do álcool em gel e espaço ventilado. O evento terá à disposição os serviços do restaurante Rincón Ibérico, com refeições e bebidas a preços mais acessíveis.



Além do microfone livre para quem quiser declamar suas próprias produções ou de seus autores preferidos, o evento também celebra o lançamento do livro Zumbi dos Ipês, do poeta Marcos Fabrício Lopes da Silva, que conta passagens da história da população negra no Brasil com linguagem literária.

A noite também será de protesto em apoio ao poeta Rafael da Cruz, que foi agredido e retirado à força do metrô do DF pelos agentes de segurança, atitude que Marcos Fabrício classifica como racista e elitista. “Rafael sempre teve o costume de usar o metrô da cidade para levar sua poesia para os passageiros e angariar algumas contribuições voluntárias, mas naquele dia (14/05), os seguranças o viram como uma ameaça sem motivo muito claro”, lembra Fabrício

“Em qualquer cidade cosmopolita, como Brasília, as pessoas têm o direito de usar os espaços públicos para se expressarem artisticamente”, conclui Marcos. Rafael da Cruz estará presente no sarau, que acontece desde 2019, mas cuja frequência tem diminuído devido às medidas de restrições ocasionadas pela pandemia.

Sarau marcante

Sarau de poesia. Restaurante Rincón ibérico, CLN 109, Bloco D. Sexta-feira (21/05), entre 19h e 23h. Gratuito.

