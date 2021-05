Angelina Jolie posa coberta de abelhas para revista National Geographic

CB Correio Braziliense

Angelina Jolie teve que ficar três dias sem usar perfume para não confundir as abelhas - (crédito: Instagram @natgeo/ Divulgação)

A atriz Angelina Jolie se cobriu de abelhas em clique para a revista National Geographic. O ensaio, que teve uma fogo e um vídeo divulgados no Instagram da revista, comemorou o Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de maio.

Uma das justificativas da escolha de Angelina para o ensaio foi que a Unesco a nomeou embaixadora do projeto Women for bees, destinado a preservar os insetos, muito importantes por serem agentes polinizadores.

"Vai soar como minhas práticas budistas, mas realmente foi adorável estar conectada a essas criaturas lindas. Certamente há um zumbido e você tem que ficar completamente parado e em seu corpo, o que não é fácil para mim", revelou Angelina.

"Eu acho que parte do pensamento era: essa criatura é vista como perigosa e nociva. Como podemos lidar com isso? A intenção é compartilhar o planeta. Nós somos afetados um pelo outro. É assim que deveria ser a sensação. E realmente foi. Eu me senti muito honrada e muito sortuda de ter tido essa experiência", contou a atriz, que não pôde usar perfume ou desodorante por três dias para não confundir as abelhas e teve que tampar nariz e orelha para evitar que elas entrassem ali.