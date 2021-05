DJ Camila Jun combina música eletrônica e lugares icônicos de Brasília

FG Fernanda Gouveia*

A DJ brasiliense Camila Jun estreia neste domingo (23/5) uma série de vídeos em que ela toca música eletrônica em diversos locais marcantes de Brasília. Ao todo são quatro episódios que serão lançados mensalmente, de maio a agosto. O primeiro foi gravado no Eixão e conta com a produção da Influ Music e a captação e edição do vídeo pela Cria Mov. “Eu quis trazer um novo olhar sobre esses espaços de Brasília que são extremamente comuns, mas que não deixam de ser muito icônicos também, e unir isso com a minha maior entrega, que é a discotecagem da música eletrônica”, explica Camila em entrevista ao Correio.



Com a pandemia de covid-19, muitos artistas tiveram que se reinventar nos trabalhos e se adaptar no processo de criação. Por isso, Camila Jun decidiu unir a música com uma nova ótica sobre Brasília, para dialogar com o espaço urbano da capital. “Antes da pandemia, eu já tinha vontade de fazer uma experiência audiovisual para entregar para a cidade, mas o catalisador para começar o projeto foi a pandemia”, revela a DJ, que também é produtora de eventos e agente cultural. Além disso, como brasiliense, Camila se deparou com a vontade de homenagear a cidade onde foi criada. “Por que não começar essa entrega de um material audiovisual de qualidade enaltecendo a cidade onde cresci e onde fui munida de cultura também?”, diz Camila Jun.



O primeiro episódio da série de vídeos, gravado no Eixão e que será lançado neste domingo (23/5) às 10 horas no canal do YouTube da DJ, apresenta um set de uma hora de house music filmado com drones e câmeras para explorar o local escolhido. “É um episódio que eu pensei muito para quem curte um domingo de manhã em Brasília fazendo uma atividade física. Então, é um vídeo que eu quis passar um sentimento de bem-estar e para a pessoa conseguir colocar o set no ouvido e fazer a sua atividade física no Eixão, no Parque da Cidade, ou em casa”. Os locais dos próximos episódios não foram revelados pela artista, mas prometem explorar outros aspectos espaciais da capital.



Sobre a música eletrônica em Brasília, Camila explica que a cidade representa um importante agente de tendências desse estilo. “Grandes nomes da música eletrônica já tocaram em Brasília e a gente já teve projetos super icônicos na cidade durante anos. Então, eu acredito muito na cena da música eletrônica em Brasília, tanto do movimento underground alternativo, quanto do mainstream, que já exportou nomes super conhecidos, como Alok, Bhaskar, entre outros”, comenta.



Como DJ, Camila Jun explora a house music, uma das várias vertentes da música eletrônica que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, na década de 1980. “Eu tenho uma pesquisa pautada na história da house, mas também muito no que há de novo. É um estilo que nasceu de pessoas pretas que fizeram um trabalho de militância e resistência incrível. Então, graças a essas pessoas, nós podemos tocar esse gênero que eu respeito tanto e sinto uma alegria imensa de levar isso para o meu público”. Além disso, Camila comenta sobre a importância da referência de mulheres na música eletrônica e destaca as DJs e produtoras Sam Divine, Honey Dijon e a brasileira Aline Rocha. Em 2021, a artista planeja investir em produção autoral e promete realizar lançamentos ainda este ano com participações especiais.



