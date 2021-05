Matheus e Kauan lançam ‘Vagabundo’, com participação de Zé Vaqueiro

CB Correio Braziliense

A dupla Matheus e Kauan lançou parceria musical com Zé Vaqueiro - (crédito: Universal Music/Divulgação)

Como parte do novo projeto Expectativa x realidade, a dupla Matheus e Kauan lança Vagabundo, parceria com o cantor e compositor Zé Vaqueiro. A faixa é uma composição de Thales Lessa, Felipe Kef, Kaique Kef e Nudoze.

“Vagabundo é o nome da nova música que estamos lançando, em parceria com o Zé Vaqueiro, esse talento que conquistou o nordeste e todo o Brasil. Uma música pra cima que vai fazer todo mundo dançar e cantar junto”, disse Matheus em comunicado.

Zé Vaqueiro também falou sobre a parceria: “Foi massa cantar com o Matheus e Kauan. A música é muito boa e, se Deus quiser, vai invadir o Brasil. Foi um prazer imenso essa parceria com eles. Que venham muitas outras”.

Expectativa x realidade é o novo trabalho de Matheus e Kauan, que acaba de ser gravado no Goiás, sob a direção de Anselmo Troncoso. Com seis músicas inéditas, o projeto também terá a participação de Tierry.

Acompanhando a estreia da música nesta quarta-feira (20/5), os irmãos também lançaram o clipe de Vagabundo.

A dupla

Os irmãos Matheus (26) e Kauan (32) nasceram em Itapuranga (GO). Hoje, colecionam várias canções de sucesso como É problema, Nem doeu e Litrão, além das parcerias musicais com Alok, Anitta, Marília Mendonça e Felipe Araújo. Possuem 7,2 milhões de ouvintes mensais na plataforma Spotify e 10 milhões de inscritos no YouTube.

A faixa Vagabundo já está disponível em todas as plataformas musicais.