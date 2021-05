Maneva e Natiruts lançam ‘Lágrimas de alegria’, do álbum ‘Caleidoscópio’

CB Correio Braziliense

Grupo Maneva comemora 15 anos de carreira com série de lançamentos musicais

Lágrimas de alegria faz parte de Caleidoscópico, 11º álbum da carreira do Maneva. O grupo, composto por Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), traz a canção com a participação do Natiruts, que fecha a série de lançamentos do disco.

“É um álbum que mostra um Maneva muito mais maduro e certo de sua missão na música. Foram 12 composições autorais onde todos os integrantes da banda participaram de forma ativa, doando seus sentimentos, sonhos e verdades para que as canções atingissem um único propósito: tocar a alma", explica o vocalista do Maneva, Tales de Polli, em material de divulgação.

O projeto, que celebra os 15 anos da banda, também traz a assinatura da GTS, Base 4 e Universal Music.

Ouça:

A parceria musical entre Maneva e o grupo Natiruts vai ganhar clipe especial, dirigido por Belinha Lopes, com estreia em 26 de maio no YouTube.

Lágrimas de alegria já está disponível nas plataformas digitais.