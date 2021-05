Com novo single, Bruna Mendez revisita o álbum 'Corpo possível'

CB Correio Braziliense

O disco foi lançado pouco antes da pandemia e, como não fez turnê, a cantora decidiu revisitar o trablho - (crédito: Junior Ribeiro)

A cantora Bruna Mendez lançou, em parceria com a artista June, a faixa A vida segue, né?, nesta sexta-feira (21/5). A nova música dá início a uma série de lançamentos de três singles que antecedem a estreia da versão deluxe do álbum Corpo possível, lançado em 2019.

Em entrevista ao Correio, a cantora conta que a colaboração com June surgiu de um local de admiração e identificação vocal. “A voz dela é lindíssima e eu pensei ‘nossa, ela podia fazer essa música, acho que nossas vozes vão se encaixar e vão ter uma textura incrível’”, relembra Bruna.

Começando com A vida segue, né?, a artista procurou testar nas faixas inéditas uma nova aproximação com a música pop e contemporânea. “[A vida segue, né?] Foi uma boa escolha como a primeira música da versão deluxe, porque ela ainda traz um pouco do que o Corpo possível podia ser. Ela é um bom início da construção do meu pop dentro dessas três faixas que estão por vir”, explica.

“Além disso, ela tem uma essência que talvez, pela construção da letra e da métrica, flerte um pouco com o pop, mas o instrumental ainda traz um pouco essa raiz que eu tive todos esses anos de construção do alternativo, do indie”, completa Bruna.

Devido à covid-19, a artista não teve a oportunidade de rodar o Brasil divulgando o álbum, que foi lançado alguns meses antes da pandemia. Tendo isso em mente, Bruna decidiu revisitar o álbum no intuito de estender a vida útil do trabalho e alcançar um maior público. “É um disco muito bom e eu queria que mais pessoas ouvissem. Foi muito trabalhoso, foi um processo diferente, e eu acho que, se ele tiver a oportunidade de chegar em mais pessoas, vai ser muito legal”, analisa a cantora.

Com a pandemia, Bruna começou a dar os primeiros passos para uma carreira internacional. Além de ser lançada no Brasil, a versão deluxe de Corpo possível também será disponibilizada no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. “A gente sabe que vai ser quase impossível fazer show por pelo menos mais um ano no Brasil, então quando a gente pensa nisso, a gente pensa na possibilidade de construção de uma carreira fora”, admite.

Os próximos singles a serem lançados também são parcerias. Bruna dividirá os vocais da música Mapa com o cantor Davi Sabbag, ex-integrante da Banda Uó. “Eu já tinha pensado no Davi para essa música, que é bem a cara dele. Sabia que ele colocaria um refrão que eu jamais faria, mas que eu acho incrível que alguém pense dessa forma”, conta.

Já em Me chama, a artista aparece ao lado de Tiê, cantora que faz parte da trajetória musical de Bruna há anos. “Com a Tiê foi tão natural, porque meu segundo ou terceiro show da vida foi abrindo um show dela. Então eu sempre acompanhei toda a carreira dela”, garante.

A versão deluxe de Corpo possível tem previsão de lançamento para julho de 2021, tanto no Brasil, quanto no exterior.