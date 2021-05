Livro conta histórias ancestrais de mulheres brasileiras

NG Naum Giló*

A história, como conhecemos, é escrita pelas mãos de homens, geralmente brancos e de classes sociais mais elevadas, o que, em alguma medida, restringe a visão sobre toda a trajetória percorrida pela sociedade brasileira para chegar ao Brasil de hoje. O livro Velhas sábias - tributo às que vieram antes de nós é mais um dos esforços para que novas narrativas também contribuam para a construção da memória do passado.



O lançamento do livro, que está disponível em forma de e-book, ocorrerá nesta quarta-feira (26/05), pelo canal Projeto Velhas sábias, no YouTube, a partir das 18h. O evento vai contar com a presença das 27 autoras da obra, além de algumas das velhas sábias que serviram de inspiração para a antologia. A organizadora do livro, Fátima Soares, também estará no encontro, que será mediado por Leila Santos e Sofia Leal, também autoras.

A obra conta as histórias de mulheres negras, brancas, descendentes de indígenas e imigrantes que atravessaram as mudanças do século 20, quando o Brasil começava a deixar para trás as características predominantemente rurais. As personagens centrais dessas histórias são as ancestrais das autoras, oriundas de diversas partes do país.

Seja em situação de extrema pobreza ou em famílias abastadas, na cidade ou no campo, todas as histórias trazem uma semelhança entre si: a superação, de alguma forma, da opressão característica do patriarcado. São mulheres que pariram ou criaram núcleos familiares, ganharam o sustento de suas crias e usaram a sabedoria para driblar as dificuldades, alcançar a velhice e deixar um legado para suas descendentes.

Uma das autoras do Velhas sábias, a jornalista brasiliense Beth Fernandes conta que foi muito enriquecedora a experiência de participar do projeto, mesmo que tenha constatado uma triste realidade com todas as histórias contadas no livro. “Embora tenha havido algumas mudanças, conseguimos ver que, nos últimos anos, pouca coisa mudou na questão do machismo estrutural”, avalia.

Beth tem carreira no mercado literário, com participações em outras antologias e com o seu livro de poesia De ponta-cabeça. Ao lado dela, escritoras da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba também assinam o Velhas sábias, entre elas algumas estreantes.

A ideia da obra nasceu ainda em 2019, no morro da Conceição, periferia de Recife, quando um grupo de mulheres negras decidiu eternizar as trajetórias das mulheres que as antecederam. Após a chegada da pandemia, a ideia do projeto expandiu para outras vozes de fora de Pernambuco.

Velhas sábias - tributo às que vieram antes de nós

Lançamento pelo canal Projeto velhas sábias, no Youtube. Quarta-feira, 26 de maio, a partir das 18h.

