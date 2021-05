Mark York, ator de "The office", morre aos 55 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Youtube)

O ator Mark York, conhecido por interpretar o personagem Billy Merchant, na série The office, morreu aos 55 anos de idade. De acordo com a revista Variety, o ator enfrentou uma breve e inesperada doença e faleceu no Hospital Miami Valley, em Ohio.

Apesar de a informação ter sido confirmada apenas nesta segunda-feira (24/5), York morreu na manhã de 19 de maio. A causa da morte não foi confirmada.

Mark York cresceu em Ohio e depois de se formar com três especializações na Anderson University, se mudou para Califórnia em busca de trabalhos e novas oportunidades para atuação.

Ele fez participações nas séries CSI: Nova York e 8 regrinhas básicas, além da participação no filme A.I: Inteligência artificial. O ator, que ficou paraplégico em 1988 após grave acidente de carro, teve as primeiras aparições em The office durante a segunda temporada em cena que participa de reunião de conscientização sobre deficiência.

Nos últimos anos, ele estava trabalhando como inventor e recentemente obteve duas patentes para suas criações. "Ele sempre tentou ver o que ele poderia realizar e fazer, e não o que ele não poderia fazer. York experimentou muitas oportunidades de viagens e muitos sonhos para o futuro", apontou o obituário.