Jornadinha literária encerra com palestra de Roger Mello

CB Correio Braziliense

Roger Mello vai falar sobre o processo da escrita e da ilustração - (crédito: Arquivo pessoal)

O Ciclo de Conferências Literárias chega ao fim na próxima sexta-feira (26/5) e, para encerrar o evento, a organização preparou uma palestra com o escritor e ilustrador Roger Mello, com o tema “Livro, imagem e palavra – ainda e sempre”. A conferência começa às 14h e termina às 16h. O evento é gratuito e será transmitido pelo canal do YouTube da Jornada Literária do Distrito Federal e pela página do Facebook. A conversa será mediada pelo escritor João Bosco Bezerra.



Durante a conferência, Roger vai falar sobre os elementos que compõem um livro. Para ele, o livro vai muito além do texto. Todo livro tem imagem, mesmo que seja a própria mancha gráfica dos arranjos tipográficos sobre o papel. O escritor vai falar sobre a escrita desde o Egito Antigo até os dias de hoje para mostrar a relação que existe entre livro, palavra e imagem.



Roger Mello possui dezenas de obras publicadas em todo o mundo e ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infanto-juvenil. Recebeu 10 vezes o Prêmio Jabuti e é hors-concours dos prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Também recebeu o Chen Bochui Internacional Childrren’s Literature Award como melhor autor estrangeiro na China.



A Jornadinha Literária do Distrito Federal é patrocinada pela coordenação geral de leitura, literatura e economia do livro; pelo departamento de livro, leitura, literatura e bibliotecas; e pelo órgão da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural.



Conferência Livro, imagem e palavra – ainda e sempre com Roger Mello

Dia 26 de maio, das 14h às 16hs, pelo canal do YouTube da Jornada Literária do Distrito Federal e pela página da organização no Facebook