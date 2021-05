Aos 96 anos, sambista Nelson Sargento é internado com covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Nelson Sargento/Instagram/Reprodução)

O sambista Nelson Sargento precisou ser internado, no Rio de Janeiro, após testar positivo para covid-19. Nas redes sociais, a família do artista anunciou a doença: "A família do mestre Nelson Sargento comunica a todos os amigos e fãs sua internação hospitalar por ter contraído a covid. A família pede orações nesse momento difícil".

De acordo com a nota, Nelson está estável, mas ainda há uma preocupação devido à situação pulmonar dele. "Segundo o mais recente boletim médico, o quadro clínico é estável, apesar da preocupação com a situação pulmonar, em função da covid. Continuemos em orações e, tão logo tenhamos novas informações, levaremos ao conhecimento de todos!

Apesar de o anúncio ter sido feito apenas na noite desta terça-feira (25/5), o sambista está internado desde a última sexta-feira (21/5), no Instituto Nacional de Câncer (INCA), no centro do Rio. Nelson, de 96 anos, recebeu a segunda dose da vacina contra covid-19 no final de fevereiro.

Em 2015, o artista retirou um tumor na bexiga e, 10 anos antes, tratou um câncer de próstata. Devido aà idade avançada, ele foi um dos primeiros a receber o imunizante, entre janeiro e fevereiro.