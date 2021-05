No limite: Ariadna é eliminada do programa e sai sem abraçar ninguém

CB Correio Braziliense

(crédito: GShow/ Reprodução)

A maquiadora Ariadna foi a terceira eliminada do programa No limite, sendo a primeira a deixar a equipe Carcará, nesta terça-feira (25/5). Com cara de poucos amigos, ela deixou o acampamento sem abraçar nenhum dos companheiros, mas fez questão de deixar claro que é grata pelo que viveu no reality de sobrevivência.

"Obrigada, foi lindo e tenebroso o que a gente viveu. Não se culpem por eu estar saindo, faz parte do jogo e eu quero vocês vencedores. Eu estou feliz de ter entrado em uma equipe incrível", disse, ao se despedir dos companheiros de equipe.

Em entrevista após a eliminação, Ariadna disse que nutria uma pequena esperança de Íris receber mais votos do que ela e atribuiu a eliminação a problemas de convivência com Lucas Chumbo e com a própria Íris.

Com Lucas Chumbo, Ariadna teve uma discussão após ouvir "coisas de que não gostei" e cobrar que as pessoas falassem das outras "olho no olho". Ela falou isso depois de escutar piadas de mau gosto usando o nome dela feitas pelo surfista. Chumbo não concordou com a colocação de Ariadna e ainda disse que "é você que já não está alinhada com o time. É quando todo mundo quer, não é na hora que você quer, entendeu?"

Antes disso, Ariadna e Íris tiveram uma discussão porque Íris afirmou que a prostituição é uma opção e não uma questão de sobrevivência para mulheres trans. O perfil oficial de Íris no Instagram chegou a pedir desculpas em nome dela pelas falas transfóbicas.

Segundo Ariadna, outra coisa que dificultou a permanência dela na disputa do No limite foi que ela focou mais na convivência do que no jogo de sobrevivência, com provas de força e estratégia.