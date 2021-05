Ator Channing Tatum posta stories nu em set de próximo filme

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / LISA O'CONNOR)

Channing Tatum esbanjou boa forma ao posar completamente nu em um stories do Instagram. Mas calma! O bonitão teve o cuidado de cobrir as partes íntimas com o emoji de um macaquinho maroto.

Por cima da imagem, mas sem atrapalhar a visão, Channing escreveu que estava no set do filme The last city of D e que já está pensando no que terá que dizer à mãe dele sobre a cena que seria gravada. Isso porque na preparação ele estava com o bumbum de fora e apenas uma toalha cobrindo a frente.

Ator Channing Tatum posa nu para stories no próprio instagram (foto: Instagram @ channingtatum/ Reprodução)