O álbum Yo te amo, com nove faixas de Tim Maia cantando os grandes sucessos da carreira em espanhol, teve lançamento mundial na terça-feira (25/5) nas plataformas digitais. As músicas foram encontradas nos arquivos da gravadora Vitória Régia pelo filho do cantor, Carmelo Maia, produtor e responsável pelo projeto. "Revirar o baú gigantesco do gênio tem todo um mistério e uma conexão com ele. Estava digitalizando as fitas analógicas que entraram em processo de oxidação e eis que escuto aquela voz, não tão grave como nos últimos anos e em outro idioma", conta Carmelo em nota.

As fitas, que se encontravam em processo de oxidação, precisaram de tratamento especial e foram restauradas e remasterizadas pelo engenheiro de som André Dias, ganhador de múltiplos prêmios Grammy. "Tive que usar soluções de engenharia muito específicas, com alto nível de complexidade para reconstruir e restaurar partes perdidas e danificadas do conteúdo", explica o engenheiro em nota. Além disso, ele revela que foi um dos trabalhos mais desafiadores e emocionantes da sua carreira.

O lançamento é uma homenagem ao cantor e compositor Cassiano, um dos maiores parceiros de Tim e que morreu vítima de covid-19 este ano. Entre os sucessos presentes no álbum com uma nova versão em espanhol estão Eu te amo, Azul da cor do mar e Primavera. "Fiz questão de deixar tudo como estava. Minha reação foi a mesma de receber um filho. Foi pura emoção e felicidade plena. Tim Maia foi um extraterrestre ou um cometa que passou em forma de humano. É atemporal e nos alimenta de amor com o poder da sua música", revela Carmelo Maia.

"Gostoso pra mim é que amo surpresas e administrar as obras de um artista desta magnitude é o melhor brinquedo que já inventaram. Faço meu pai renascer através dos musicais, biografia, músicas inéditas vindo do baú e isso sempre leva para um único lugar. Ele não morreu, está vivo e ao nosso lado", afirma o produtor, que publicou um vídeo no Instagram na página oficial do cantor para explicar mais detalhes sobre o projeto:







"Escutem Tim Maia em espanhol, que é a coisa mais linda desse mundo", convida Carmelo Maia no vídeo.