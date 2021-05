ReuniÃ£o de Friends chega Ã  HBO Max; no Brasil, sÃ³ em junho

P » Pedro Ibarra*

Mais de 15 anos depois, os seis amigos mais famosos da televisão estarão de volta para um reencontro. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matthew Perry e Matt LeBlanc, que ficaram famosos pelos papéis de Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Chandler e Joey respectivamente, se reúnem para o especial Friends: The reunion, que estreia hoje internacionalmente na plataforma de streaming HBO Max. No Brasil, o especial chega em 29 de junho, com o serviço da HBO.



Apesar de ser considerada uma reunião oficial da série Friends, a produção não é uma nova história dos personagens. Os atores foram aos antigos estúdios em que gravaram a série para um especial. Nele fizeram leituras de roteiros, conversaram sobre o seriado e reviveram momentos marcantes da série que foi ao ar entre 1994 e 2004.



Os cenários foram remontados e até cenas refeitas para o especial. Toda reunião foi dirigida por Ben Winston, conhecido pela série do Carpool Karaoke. Os cocriadores da série, Marta Kauffman e David Crane, estão de volta assinando o roteiro.



Outras atrações que não estiveram na série também fazem parte do especial, como Justin Bieber e Lady Gaga, o ex-futebolista David Beckham, as modelos Cindy Crawford e Cara Delavigne e a ativista Malala Yousafzai.

Reação dos fãs

Friends marcou a vida e trajetória de milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a série chegou a ser transmitida ao vivo na tevê a cabo, mas o pico do sucesso foi com a popularização da Netflix. Pedro Rapôso, 25 anos, brasiliense formando em artes cênicas pela UnB, não era nascido quando a série foi ao ar pela primeira vez, mas, desde que começou a assistir Friends, se apaixonou. O fã conta que maratonou a série completa impressionantes 16 vezes e está na 17ª. “Friends teve um papel essencial nas minhas relações de amizade. Formou a minha perspectiva de como tratar e valorizar os meus amigos, ser presente”, acrescenta.



Outra fã do seriado, a administradora e profissional de RH Laura Ferraz, 28, fala sobre a relevância de Friends. “Sempre foi meu seriado preferido, e até hoje não encontrei nenhum outro que gere o mesmo sentimento que ele. Apesar de ter mais de 20 anos, o seriado continua extremamente atual, trazendo leveza e risadas em 25 minutos”, afirma Laura.

Ação e humor nas telonas

De um lado, aquela que já encarnou Malévola para um filme da Disney, Angelina Jolie, lançando um novo longa-metragem (Aqueles que me desejam a morte); do outro, Emma Stone apostando numa trajetória rejuvenescida para uma das vilãs mais icônicas do cinema: Cruella de Vil. Se Angelina deposita um quê afável para a nova personagem, uma mulher integrada ao Corpo de Bombeiros da Guarda Florestal norte-americana, que encara uma luta para proteger um jovem de assassinos, numa floresta em chamas; Emma Stone vai pela via contrária no longa Cruella, originado pela literatura de Dodie Smith criada em obra de 1956.

O emprego de Should I stay or should I go (The Clash), na trilha sonora de Cruella ajuda a ambientar o momento da ação do novo filme de Craig Gillespie (Eu, Tonya). Trata-se de 1970, na efervescência do punk rock londrino, o cenário em que a jovem Estella, uma aspirante a designer, circula. Com roteiro assinado por Dana Fox (de Como ser solteira, comédia com Dakota Johnson) e Tony McNamara (A favorita), o longa, que faz parte do acervo Disney + (no Premier Access, a partir do pagamento de R$ 69,90), trata de contrapor em cena Emma Stone (atriz vencedora do Oscar por La la land), com a premiada por Retorno a Howards End, Emma Thompson.

Curiosamente, nos bastidores da obra quem assina como produtora-executiva do filme é outra atriz consagrada: Glenn Close, que interpretou, há 24 anos, a lendária vilã da Disney, dona de humor peculiar e um magnetismo egocêntrico inquestionáveis: Cruella. A dupla de ladrões Jasper e Horace, irmãos fiéis a Estella (a versão ainda juvenil de Cruella), completa a trajetória da criminosa fashionista, que outrora teve como chefe, a mulher com quem rivaliza: a Baronesa von Hellman (Emma Thompson).

