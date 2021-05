Episódio especial de 'Friends' ganha data de exibição e primeiro teaser

CB Correio Braziliense

O episódio especial de 'Friends' não contou com roteiro prévio - (crédito: Reprodução)

A HBO Max anunciou, nesta quinta-feira (13/5), que o episódio especial de Friends vai ao ar em 27 de maio nos Estados Unidos. O novo episódio da série encerra um especial não-roteirizado de uma hora em que os seis protagonistas da série se reunirão após 15 anos. O teaser liberado nomeia o especial de 'The one where they get back together', ou 'Aquele em que eles se reúnem', em tradução livre.

Dirigidos por Ben Winston, os atores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer retornarão ao Stage 24, na Warner Bros. Studio, mesmo local onde os episódios eram gravados quando a série estava no ar. Além de estrelarem o episódio, os artistas produzirão o especial, ao lado de Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

Os protagonistas do seriado utilizaram as redes sociais para compartilhar a notícia. “Este tipo de coisa não acontece a cada ano, ou até a cada 10 ou 15 anos. Me sinto tão abençoada de ter tido a chance de me reunir com meus amigos… e foi melhor que nunca”, escreveu Courteney, atriz que deu vida à Monica, no Instagram.

Já Lisa, que fez o papel de Phoebe, publicou o teaser com a seguinte legenda: “Aquele em que a gente finalmente se reúne”, em alusão aos nomes dos episódios de Friends. “Finalmente! Me diverti muito com o elenco e tirei uma soneca boa com LeBlanc”, compartilhou Schwimmer, fazendo referência a uma clássica cena da série.

O especial ainda contará com diversos convidados especiais, incluindo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Ainda indisponível no Brasil, a HBO Max tem previsão de chegada em junho de 2021 na América Latina.