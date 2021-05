CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/@deborakellyss)

A cantora Débora Kelly abre nesta quinta-feira (27/5) o festival Um Pardieiro um Violão, lançado pelo bar Primo Pobre, na Asa Norte. Nascida no Maranhão, e morando atualmente em Luziânia, no Entorno do DF, a artista de 30 anos vai apresentar um repertório que é um mix de música brasileira, passando pelo pop rock e reggae.

Débora Kelly canta profissionalmente desde 2013, quando iniciou um projeto autoral com a banda Banda SoundFÉ. A banda chegou a lançar um álbum e participou de alguns festivais, como o Festival CoMA, em 2017, e ficou em segundo lugar no projeto Brasília Independente. Em 2018, Débora se mudou para São Paulo para trabalhar com música, mas com a pandemia de covid-19 ela precisou voltar para Luziânia e estava sem espaço para mostrar sua arte.

"É preciso muita coragem para ser artista no Brasil porque você tem que matar um leão por dia. Nosso setor, o do entretenimento, ficou a ver navios durante a pandemia. Mas como tudo está abrindo devagar agora, é muito bom ter a oportunidade de tocar e iniciativas como essa, de abrir as portas para novos artistas, são muito importantes", comenta.

Com um ambiente arejado, com mesas ao ar livre, a casa mantém a presença de um “fiscal anti-covid”, que tem a função de controlar e acompanhar as medidas de segurança do local.

Talentos do DF

A curadoria dos inscritos no festival está sendo feita pela Influenza Produções e pelo músico Victor Victrolla, que é o responsável por receber os novos talentos no palco. Os artistas inscritos no festival e que passam pela curadoria, vão se apresentar todas as quintas-feiras no bar.

O intuito é que as apresentações aconteçam por tempo indeterminado. As inscrições para esta primeira fase já estão encerradas, mas o bar poderá abrir novas inscrições em breve.

Programação da semana

Quinta (27) -Um Pardieiro, Um violão com Victor Vitrolla + Débora Kelly

Sexta (28) - Sexta cabreira com Leo Cabral

Sábado (29) -Pagode do Primo + Umiranda

Domingo (30) - Jazz de Rua com Jazz na Carta e Underluv