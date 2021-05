O evento ocorre até domingo, sempre com três atrações por dia - (crédito: Divulgação)

Começa nesta quinta-feira (27/5) a 5ª edição da Mostra Sesc de música. Com 12 artistas na programação, o evento será transmitido pelo canal do YouTube do Sesc DF entre os dias 27 a 30 de maio, sempre às 20h. No palco, artistas do Distrito Federal e Entorno vão apresentar músicas autorais sendo três atrações por dia.



O grupo Chinelo de couro abre a programação, seguido de A engrenagem e Israel Paixão. No dia 28, se apresentam Túlio Borges Passo Largo e Tati Asú. No dia 29, é a vez de Mandrágora; Pablo Fagundes e Marcos Moraes; e a banda Moscolês. Por fim, fecham a Mostra Sesc de Música 2021 a banda Quebraqueixo, Tiago Tunes e quinteto e Nanãn.

Samuel Araújo Ramos, coordenador da Mostra, conta que as gravações foram feitas no Teatro Garagem durante quatro dias. “Doze bandas foram selecionadas do DF e do entorno de um total de mais de cento e trinta inscritos. O evento está repleto de artistas incríveis, com uma diversidade muito grande de gêneros, a gente tem rock, tem pop, tem chorinho, tem música instrumental e muito mais”, explica Ramos.



Devido ao coronavírus, esta edição ocorre exclusivamente no formato on-line. O coordenador destaca que a Mostra marcou o retorno de alguns artistas aos palcos. “Foi perceptível a alegria deles de estarem de volta depois de tanto tempo sem tocar por causa da pandemia. A gente viu os artistas renascendo no palco do Teatro Garagem. Foi um processo muito bonito”, garante.